متى تنتهي الحملة العسكرية الإسرائيلية في لبنان؟ تل أبيب ترد

أكد مسئولون إسرائيليون، في نبأ عاجل، نقلته وسائل إعلامية، أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في لبنان لا يزال أمامها بعض الوقت لتنتهي.

استشهاد 16 لبنانيا جنوب البلاد

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 16 لبنانيا و115 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة صور ومنطقتها جنوبي البلاد.

استشهاد 33 لبنانيا بمحافظة بعلبك

كما أكدت وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 33 لبنانيا و97 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمل شرقي البلاد.