الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد ماء الأرز للبشرة وجمالها وكيفية استخدامه

ماء الأرز، فيتو
ماء الأرز، فيتو

فوائد ماء الأرز للبشرة، ماء الأرز من المكونات الشهيرة التى اشتهرت بفوائدها لجمال البشرة حيث تعزز من جمال البشرة ونضارتها وتستخدم بطرق مختلفة.

وفوائد ماء الأرز للبشرة، عديدة فهى مستحضر طبيعي غير مكلف وفعال يستخدم للعناية بالبشرة حيث يعالج جميع مشاكلها.

فوائد ماء الأرز للبشرة 

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن ماء الأرز يُعد من العلاجات الطبيعية المشهورة للعناية بالبشرة، وله فوائد عديدة، منها:-

  • تفتيح البشرة: ماء الأرز يحتوي على مكونات تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. استخدامه المنتظم يمكن أن يقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات.
  • تقليل حب الشباب: ماء الأرز له خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل التهيج والبثور.
  • شد البشرة: يحتوي ماء الأرز على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التجاعيد وشد البشرة، مما يعطيها مظهرًا أكثر شبابًا وحيوية.
  • تهدئة البشرة: إذا كانت بشرتك حساسة أو تعاني من التهيج بسبب الشمس أو الالتهابات، يمكن لماء الأرز أن يكون مهدئًا فعالًا ويساعد في تقليل الاحمرار.
  • ترطيب البشرة: ماء الأرز يساعد في الحفاظ على الترطيب الطبيعي للبشرة، ما يمنع جفافها ويجعلها ناعمة ومرنة.
  • حماية من الأشعة فوق البنفسجية: يحتوي ماء الأرز على مادة تُسمى "إينوزيتول"، والتي تساعد في حماية البشرة من التلف الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي تعمل كمضاد طبيعي للشمس.

طرق استخدام ماء الأرز للبشرة 

وأضافت نادية، أن ماء الأرز يستخدم للبشرة بطرق مختلفة، منها:-

  • تونر للبشرة: يمكن استخدام ماء الأرز كتونر طبيعي يتم وضعه على الوجه بقطعة قطنية بعد تنظيف البشرة.
  • قناع وجه: يمكن خلط ماء الأرز مع بعض المكونات الأخرى مثل العسل أو الزبادي لصنع قناع مغذي للبشرة.
  • رشاش منعش: يمكن وضع ماء الأرز في زجاجة رش واستخدامه كمنعش يومي للبشرة.
  • ماء الأرز خيار طبيعي وبسيط يوفر فوائد كبيرة للبشرة، وهو آمن للاستخدام اليومي.
فوائد ماء الأرز للبشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

طبقيها على بشرتك قبل النوم، ماسكات طبيعية مفعولها سريع

txt

قناع طبيعي واقتصادي لتفتيح بشرتك وتوريدها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ماء الارز فوائد ماء الارز فوائد ماء الارز للبشرة طرق استخدام ماء الأرز للبشرة العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

تخلصي من مشاكل البشرة الصيفية، بجلسات التقشير

ماسكات طبيعية، لترطيب البشرة الجافة وحمايتها خلال فصل الخريف

بمواد كلها طبيعية، طريقة عمل كريم مرطب للبشرة

سر جمال وشباب بشرتك بهذه المكونات

الأكثر قراءة

بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.. 115 تُهمة تهدد مانشستر سيتي بالاستبعاد من كل المسابقات بالموسم الحالي.. وجوارديولا يقترب من الرحيل لقيادة هذا المنتخب

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلي، وصل لهذا المستوى

أحمد فتحي يكشف مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)

تحذير من الأتربة العالقة والرياح المثيرة للرمال غدا في هذه المناطق

هل تعرض الزمالك للظلم في لقب نادي القرن؟ رد صادم من كمال درويش (فيديو)

تفريغ الكاميرات للتأكد من صحة اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب بأكتوبر

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

بقرار من جوميز، الزمالك يبحث عن عرض لرحيل حسام أشرف

منوعات

المزيد

مريض يعزف مقطوعة موسيقية خلال خضوعه لجراحة فى المخ (فيديو)

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

المزيد
الجريدة الرسمية