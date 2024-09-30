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اقتصاد

91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولا بداية الأسبوع  نسبة 91.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.4% والعرب على 5.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة90.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 76.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.0% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,562.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,822.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم
المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الأحد 29 سبتمبر، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي نحو 21 مليار جنيه، ويسجل 2.170 تريليون جنيه. 

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.58% عند مستوى 32476 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76%  عند مستوى 38798 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13667 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 7490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% عند مستوى 10660 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.08% عند مستوى 3294 نقطة.

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