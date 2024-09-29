أخبار الرياضة اليوم، مرموش يتصدر هدافي الدوري الألماني، الأهلي يتأهل لنصف نهائي مونديال أندية اليد، تفاصيل تعاقد الزمالك مع كوستا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

واصل عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، تألقه بعدما سجل هدفين لفريقه أمام هولشتاين كيل، ليقوده للتقدم 4 / 2 في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني، ليتصدر النجم المصري قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 6 أهداف.

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، مواجهة قوية أمام ماجديبورج الألماني، في قبل نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني يوم الثلاثاء المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يخوض برشلونة الإسباني مواجهة قوية أمام فيزبريم المجري في المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على استدعاء 4 حراس مرمى لمعسكر الفراعنة، المقرر انضمامه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، إستعدادا لمواجهتي منتخب موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وعلمت فيتو من مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن بعد التنسيق مع سعفان الصغير، قرر إستدعاء أربع حراس مرمى لمعسكر أكتوبر المقبل هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير حارسا النادي الأهلي ومحمد عواد حارس الزمالك والمهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن تفاصيل تعاقد القلعة البيضاء مع جيفرسون كوستا الذي سيتم قيده تحت السن.

وقال المصدر: إن اللاعب وقع على عقود انضمامه للنادي لمدة 4 مواسم وسيخضع اللاعب لكشف طبي اليوم قبل الإعلان عن الصفقة.

وأضاف المصدر، اللاعب من مواليد 2005 وسيتم قيده تحت السن واللاعب وصل اليوم للقاهرة وسيخضع للكشف الطبي داخل نادي الزمالك.

كشف تقارير صحفية سعودية عن أن نادي النصر السعودي فتح المفاوضات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق من أجل تجديد عقده.

وانضم رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، إلى صفوف النصر في يناير 2023 بعقد لمدة موسمين ونصف، والذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2025.

وبحسب الصحفي الإيطالي، نيكولا شيرا فإن النادي السعودي فتح محادثاته، لتمديد عقد رونالدو الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأشار إلى أن "الدون" يرغب في المشاركة مع البرتغال في كأس العالم 2026، سعيًا إلى أن يحقق رقمًا تاريخيًا كأول لاعب يشارك في ست نسخ مختلفة من المونديال بعدما خاض نسخ (2006، 2010، 2014، 2018، و2022)، وهو ما قد يقوده لحسم ملف النصر مبكرًا بحثًا عن الاستقرار قبل الحدث العالمي.

انتهت مواجهة إيبسويتش تاون وأستون فيلا بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم اصحاب الأرض نادي إيبسويتش تاون بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثامنة، عن طريق ليام ديلاب، قبل أن ينجح أستون فيلا في العودة بهدفين عن طريق مورجان روجرز بالدقيقة 15، وأولي واتكينز بالدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيلانز 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، ضغط فريق إيبسويتش تاون بكل صفوفه بحثا عن هدف التعادل، ونجح في إدراك التعادل بالهدف الثاني عن طريق ليام ديلاب بالدقيقة 72، لينتهي اللقاء بالتعادل 2 / 2.

وقع البرازيلي روجيريو ميكالي عقود تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005".

كما عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة مع ميكالي، تم الاتفاق خلالها على تفاصيل العمل خلال المرحلة المقبلة.

انتهت مباراة نانت أمام ضيفه سانت إيتيان بنتيجة التعادل 2/2، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

سجل هدفي نانت اللاعب جوهان ليبينانت في الدقيقة 10، سوريا توماس في الدقيقة 49.

بينما أحرز إبراهيم سيسوكو هدفي سانت إيتيان في الدقيقتين 57 و67 من ضربة جزاء.

الدوري الإنجليزي، فاز فريق توتنهام على مضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل توتنهام هدفه الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة، بعد انطلاقة رائعة من ميكي فان دي فان وتوغل داخل منطقة الجزاء وسط مشاهدة من دفاع مانشستر يونايتد وعرضية أرضية وصلت إلى برينان جونسون سددها إلى داخل الشباك بدون أي رقابة دفاعية.

وفي الدقيقة 41، أشهر كريس كافاناج، حكم لمباراة البطاقة الحمراء في وجه برونو فيرنانديز لاعب الشياطين الحمر بعدما تدخل بقوة على جيمس ماديسون، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي بشكل مباشر.

وبعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، أحرز ديان كولوسيفسكي هدف توتنهام الثاني بعد عرضية من جونسون من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع قبل أن يتابعها كولوسيفسكي بتسديدة على يمين حارس مانشستر يونايتد داخل الشباك.

وفي الدقيقة 69، أهدر ماشستر يونايتد أبرز فرصه بعدما أرسل مارتينيز كرة طويلة خلف الدفاع داخل المنطقة قابلها كاسيميرو بتسديدة على الطائر مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب.

وفي الدقيقة 77، أحرز توتنهام هدفه الثالث عن طريق دومينيك سولانكي بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها سار برأسية قبل أن يتابعها سولانكي بتسديدة داخل الشباك، لنيتهي اللقاء بفوز كبير لفريق توتنهام على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني فرناندو بربييتو، أمام فيزبريم المجري بنتيجة (27-34)، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

وكان الشوط الأول انتهى بتأخر الزمالك أمام فيزبريم المجري بنتيجة (15-18).

بهذه النتيجة يتحول الزمالك للعب على ترتيب المراكز من الـ5 وحتى الـ9.