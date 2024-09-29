نانت يتعادل مع سانت إيتيان 2/2 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد

انتهت مباراة نانت أمام ضيفه سانت إيتيان بنتيجة التعادل 2/2، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

سجل هدفي نانت اللاعب جوهان ليبينانت في الدقيقة 10، سوريا توماس في الدقيقة 49.

بينما أحرز إبراهيم سيسوكو هدفي سانت إيتيان في الدقيقتين 57 و67 من ضربة جزاء.

تشكيل نانت أمام سانت إيتيان ومصطفى محمد يشارك بديلا

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: ماركوس كوكو، جان شارلس كاستيليتو، ناثان زيزي، نيكولاس دوزا.

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو، بيدرو تشيريفيلا، يوهان ليبينانت.

خط الهجوم: ماتيس أبلين، موسيس سيمون، سوربا توماس.

وجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مواجهة سانت إيتيان، ولكنه شارك في اللقاء منذ الدقيقة 79.

ترتيب نانت وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نانت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، فيما يأتي سانت إيتيان في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.