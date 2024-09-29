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رياضة

ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب الشباب، ويتفق على تفاصيل المرحلة المقبلة (صور)

ميكالي يوقع عقود
ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب 2005، فيتو

ميكالي، وقع البرازيلي روجيريو ميكالي عقود تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005".

كما عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة مع ميكالي، تم الاتفاق خلالها على تفاصيل العمل خلال المرحلة المقبلة.

 

نتائج ميكالي مع المنتخب الأولمبي

وحقق ميكالي إنجازا تاريخيا مع المنتخب الأوليمبي المصري، بقيادته للتأهل إلى نصف النهائي في أوليمبياد باريس 2024، مما دفع الاتحاد المصري للتعاقد معه لقيادة جيل جديد، استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

 

مصر تستضيف تصفيات أمم إفريقيا لمنطقة الشمال

ومن جهته قرر اتحاد شمال إفريقيا منح مصر استضافة لمباريات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2005.

ومن المقرر أن تقام التصفيات في مصر خلال الفترة من 6 إلى 19 أكتوبر المقبل ليتأهل منتخبان للمشاركة في البطولة.

ويضم منتخبات شمال إفريقيا كل من مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر.

وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا إلى أقيم بالأمس.

 

 

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كواليس التفاوض مع ميكالي لتولي تدريب منتخب الشباب 2005

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