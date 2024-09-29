بطل مباراة السوبر الأفريقي، حكايات من دفتر أحوال ناصر منسي لاعب الزمالك

تصدر اسم ناصر منسي لاعب نادي الزمالك، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قاد فريقه للفوز بكأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي، بعدما سجل هدف التعادل ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي شهدت تسجيله أيضا هدفا ليتوج الفارس الأبيض باللقب.

“فيتو” تنشر أبرز المعلومات عن اللاعب ناصر منسي، خلال السطور التالية.

يبلغ ناصر 26 عامًا وهو من مواليد 22 يوليو مواليد 1992، ويمتاز بالقوة الجسدية، وإجادة ضربات الرأس ويبلغ طوله 175 سم.

كان ناصر منسي لاعبًا دوليًا، في مراحل مبكرة من عمره، حيث لعب 5 مباريات مع المنتخب الأولمبي، ولكنه لم يمثل المنتخب الأول حتى الآن.

أهداف ناصر منسي

سجل ناصر منسي، هدفا وحيدا مع الزمالك في 10 مباريات ببطولة الدوري الموسم الماضي، كما أحرز 7 أهداف في 28 مباراة بقميص الداخلية، وأحرز مع طلائع الجيش، 16 هدفا في 58 مباراة، وزاد معدله التهديفي لـ 14 هدفا في 37 مباراة مع البنك الأهلي، بينما اكتفى بتسجيل هدفا واحدا أثناء انضمامه لنادي بيراميدز على مدار 24 مباراة.

وشارك ناصر منسي في دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب مصر في طوكيو عام 2020، بقيادة شوقي غريب، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال مشاركته في المباراتين أمام أستراليا والبرازيل، إلا أنه كان دائما يحظى بدعم وثقة شوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار وقتها.

ولعب منسي في المباراة الأولى لمدة 11 دقيقة فقط أمام أستراليا، وفاز فيها المنتخب المصري 2-0، ثم حل كبديل أمام البرازيل في دور الثمانية، وشارك لمدة 6 دقائق فقط في المباراة التي انتهت بالخسارة 0-1.

انضم للمنتخب الأولمبي مع شوقي غريب منذ بداية فترة الإعداد، وكانت المفارقة أنه ركب الطائرة لأول مرة مع المنتخب الأولمبي خلال السفر إلى السعودية في مارس 2018 وسافر بعدها في كل المعسكرات إلى روسيا وأوزباكستان.

خلال انضمامه لمعسكرات المنتخب الأولمبي، كان مثالا للأخلاق والأدب والالتزام، وكان ذلك كلمة السر في انضمامه لمعسكر المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 المؤهلة لأولمبياد طوكيو، حيث استبعده شوقي غريب وقتها بسبب الاعتماد على مصطفى محمد وطاهر محمد طاهر وعبد الرحمن مجدي، ليتم استبعاد منسي مع أحمد حمدي ومصطفى شوبير ومحمد صادق.

بعد الاستبعاد، عقد شوقي غريب جلسة معهم وخيرهم بين الاستمرار في المعسكر أو الرحيل، وتشاء الظروف بعدها بإصابة طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي لاعب دجلة وقتها وفيوتشر حاليا، ليقرر شوقي غريب ضم ناصر منسي ومحمد صادق بسبب التزامهم.

ناصر منسي: من صغري زملكاوي وقاعد في النادي

من جانبه، قال ناصر منسي لاعب نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أنا زملكاوي ومن صغري زملكاوي وبحترم وجهة نظر الإدارة وفي أي وقت تحت أمرهم"، ليعلق عمرو أديب: "أنت باقي.. باقي".

إحساس ناصر منسي بإحراز هدف في مرمى الأهلي

ولفت: "أنا بقالي أسبوع حاسس إني هنزل أجيب جون والحمد لله ربنا كرمني ووفقني وأحرزت الجون، وإحساسي حاجة تانية وشيكابالا قال لي هتنزل تجيب جون يا ناصر".

احتفال ناصر منسي أمام الأهلي

وتابع: "الحمد لله ربنا كرمني في شوط ركلة الجزاء، ومش في دماغي محمد الشناوي ولا أي حد والاحتفال ده بتاعي وتلقائي".

تعليق غريب من عمرو أديب

وأكمل: "نادي الزمالك قلبي وحبي وعشقي ومن صغري زملكاوي"، ليعلق عمرو أديب:"كلهم بيقولوا كده، أوعى تمشي يا ناصر، أنا كمان من صغري زملكاوي".