ضغوط على كولر لضم صفقات محلية، ما هي المراكز الأقرب للتدعيم في الأهلي؟

يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي الضغط علي مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لإقناعه بإبرام صفقة جديدة، وضم لاعب محلي خاصة بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وتأتي محاولات مسئولي الأهلي بإقناع المدرب في ظل رفضه التعاقد مع أي لاعب محلي في الوقت الحالي، نظرا لعدم قناعاته الفنية كما كشفت العديد من المصادر.

وفي حالة نجاح ضغط مسئولي القلعة الحمراء واقتناع المدرب السويسري فسيتحرك النادي الأهلي للتدعيم في مركز الجناح والمهاجم على وجه التحديد، في ظل العجز في مركز الجناح وعدم وجود بديل لوسام أبو علي مهاجم الفريق سوى محمود كهربا.

ويأتي تفكير الأهلي في التعاقد مع لاعب محلي وليس أجنبيا، بالرغم من توافر مقعده في قائمة المحترفين بالنادي، وذلك يرجع للقرار السابق الذي اتخذته الإدارة، بالاتفاق مع المدرب في تأجيل التعاقد مع المحترف الخامس حتى انتقالات يناير.

أشعة جديدة على ركبة محمد هاني قبل إعلان التشخيص النهائي

ويخضع محمد هاني لاعب الأهلي لفحوصات طبية جديدة اليوم لحسم تشخيص إصابته التي تعرض لها في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في ركبته حيث أثبتت الفحوصات الطبية الأولية إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ولكن اللاعب يخضع لفحص طبي جديد اليوم.

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك ليلة أمس الأول.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 20 الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما امس الأول على ملعب المملكة “أرينا.