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رياضة

4 حراس مرمى في معسكر منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

مصطفى شوبير حارس
مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي، فيتو

منتخب مصر، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على استدعاء 4 حراس مرمى لمعسكر الفراعنة، المقرر انضمامه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، إستعدادا لمواجهتي منتخب موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

أربع حراس مرمى بقائمة مصر لمواجهتي موريتانيا 

وعلمت فيتو من مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن بعد التنسيق مع سعفان الصغير، قرر إستدعاء أربع حراس مرمى لمعسكر أكتوبر المقبل هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير حارسا النادي الأهلي ومحمد عواد حارس الزمالك والمهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري. 

محمد عواد حارس الزمالك، فيتو

حمزة علاء خارج الحسابات بمعسكر أكتوبر

وكشف مصدر بالجهاز الفني لـمنتخب مصر، أن حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، لن يكون موجودًا في معسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن الجهاز الفني سيكتفي بضم ثنائي حراسة مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، إلى جانب المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، فيتو

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

 

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