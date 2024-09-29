توتنهام يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية في قمة مباريات الدوري الإنجليزي (فيديو)

الدوري الإنجليزي، فاز فريق توتنهام على مضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل توتنهام هدفه الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة، بعد انطلاقة رائعة من ميكي فان دي فان وتوغل داخل منطقة الجزاء وسط مشاهدة من دفاع مانشستر يونايتد وعرضية أرضية وصلت إلى برينان جونسون سددها إلى داخل الشباك بدون أي رقابة دفاعية.

وفي الدقيقة 41، أشهر كريس كافاناج، حكم لمباراة البطاقة الحمراء في وجه برونو فيرنانديز لاعب الشياطين الحمر بعدما تدخل بقوة على جيمس ماديسون، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي بشكل مباشر.

وبعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، أحرز ديان كولوسيفسكي هدف توتنهام الثاني بعد عرضية من جونسون من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع قبل أن يتابعها كولوسيفسكي بتسديدة على يمين حارس مانشستر يونايتد داخل الشباك.

وفي الدقيقة 69، أهدر ماشستر يونايتد أبرز فرصه بعدما أرسل مارتينيز كرة طويلة خلف الدفاع داخل المنطقة قابلها كاسيميرو بتسديدة على الطائر مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب.

وفي الدقيقة 77، أحرز توتنهام هدفه الثالث عن طريق دومينيك سولانكي بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها سار برأسية قبل أن يتابعها سولانكي بتسديدة داخل الشباك، لنيتهي اللقاء بفوز كبير لفريق توتنهام على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: آندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - جوشوا زيركزي.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - ديان كولوسيفسكي - جيمس ماديسون.

خط الهجوم: تيمو فيرنر - برينان جونسون - دومينيك سولانكي.

ترتيب توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، من خلال الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر، من خلال الفوز في مباراتين والتعادل ف يمواجهة وحيدة، وخسارة 3 مباريات.