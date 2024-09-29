صحة الإسماعيلية تنظم حملات توعية لطلاب المدارس (صور)
اطلقت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، حملة صحية توعوية لطلاب المدارس في مراحلها المختلفة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
مواصلة حملات التوعية ضمن مبادرة بداية
حيث تواصل فرق التثقيف الصحى فى حملات التوعية بالمدارس، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي،وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية والتوعية المجتمعية.
أبرز الموضوعات المدرسة ضمن التوعية
وتناولت فرق التثقيف الصحي موضوعات النظافة الشخصية، وغسل الأيدى، والسعار، والجدرى المائي، وجدرى القرود وأمراض الشتاء.
المشرفون على حملات التوعية
وتقام تلك الجلسات التوعوية تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وبإشراف الدكتورة إيرين مكرم مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بالإسماعيلية.
وكانت مديرية صحة الإسماعيلية، نظمت دورة تدريبية بعنوان “منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة” لعدد 17 متدربا من الأطباء،الصيادلة والتمريض، ضمن خطة الربع الأول للدورات التدريبية التابعة لقطاع التدريب والبحوث.
وأقيم البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.
أبرز المحاضرين في الدورة
حاضرت فى الدورة الدكتورة منى فاروق مدير إدارة النفايات بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، وتناولت خلالها، التعريف ببرنامج التداول الآمن للنفايات الخطرة وشرح لمفهوم المواد والنفايات الطبية الخطرة ومصادر توالدها ومراحل التداول الآمن للمواد والنفايات الطبية الخطرة بداية من مرحلة الفصل من المنبع وحتى الوصول لمرحلة المعالجة والتخلص النهائى.
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