صحة الإسماعيلية تُنظم برنامجا تدريبيا لأطباء الأسنان (صور)

نظمت إدارة الفم والأسنان بمديرية صحة في محافظة الإسماعيلية، دورة تدريبية لرفع الكفاءة العلمية لـ 28 طبيب أسنان بالتنسيق مع الإدارة المركزية لطب الفم والأسنان بوزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع جامعة قناة السويس بقاعة نقابة الأسنان بالإسماعيلية.



الهدف من إقامة البرنامج التدريبي

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة إن هذه الدورة التدريبية تأتى تزامنًا مع بدء تشغيل معمل الإسماعيلية للتركيبات وفى إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الكوادر الطبية لأطباء الأسنان العلمية والعملية وتنشيط التعليم الطبى المستمر وإطلاعهم على كل جديد فى مجال تركيبات الأسنان بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.

جانب من فعاليات الدورة التدريبية، فيتو

جانب من فعاليات الدورة التدريبية، فيتو

المستهدف من البرنامج التدريبي

وأشارت الدكتورة أسماء مأمون مدير إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالإسماعيلية، إلى أن الدورة التدريبية لأطباء الأسنان والتي استمرت ثلاثة أيام فى الفترة من 23 وحتى 25 سبتمبر الجاري تناولت الاستعاضة الصناعية Journey in dental prosthesis science ومحاضرات أخرى بتخصصات التجميل والتركيبات ومنها Dental veneer وR P D construction.

جانب من فعاليات الدورة التدريبية، فيتو

جانب من فعاليات الدورة التدريبية، فيتو

أبرز المحاضرين خلال التدريب

تولى التدريب خلال الدورة الدكتور حسام سيد مدرس الاستعاضة الصناعية، والدكتورة تقي عادل مدرس تيجان وجسور والدكتور مصطفى محمد مدرس الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس.

جانب من فعاليات الدورة التدريبية، فيتو

جانب من فعاليات الدورة التدريبية، فيتو

جانب من فعاليات الدورة التدريبية، فيتو