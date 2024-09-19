الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

حملة لإزالة الأكشاك والجراجات المخالفة في الإسماعيلية (صور)

حملة لإزالة الأكشاك
حملة لإزالة الأكشاك والجراجات المخالفة في الإسماعيلية

شنت الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية عددا من الحملات المكبرة للقضاء على الاشغالات والتعديات بالشوارع والطرق، ضمن أعمال الموجة 23 لإزالة الإشغالات والتعديات.   

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حملة بحي ثالث 

وتمكن حي ثالث في مدينة الإسماعيلية، تنفيذ إزالة لسلمين مخالفين للإنشاءات بجوار التأمينات الاجتماعية بالشارع التجاري وذلك بعد تقنين الإجراءات، وكذلك تنفيذ إزالة لـ ٣ أكشاك مخالفه صادر بحقها قرارات إزالة لعدم وجود ترخيص وشكوى الأهالي.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تنفيذ 3 قرارات إزالة  

وبالاضافة إلى تنفيذ قرار إزالة لـ ٣ جراجات بمنطقة مساكن أعضاء هيئة التدريس، وإزالة فرش غير مرخص أعاق خطوط التطوير أمام مستشفى الكهرباء. 

 

مراجعة تراخيص الاكشاك 

كما تم مراجعة تراخيص ٥ أكشاك ورفع والتحفظ علي  ٦ ستاند عرض منتجات، وكذلك رفع ثلاجة عرض و٢ ستاند مغسلة للتعدي على حرم الطريق العام، ورفع ١٠ إشغالات بمعرفة أصحابها وتحرير ٨ محاضر بمخالفات مختلفة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وذلك تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي ثان الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون.  

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٣ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٣١ أغسطس حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٣ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٦ حتى ٢٦ يوليو الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣ حتى ٢٣ أغسطس، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. 

 


 

 

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