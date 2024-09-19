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حوادث

مصرع وإصابة 26 شخصا في حادث تصادم بالطريق الصحراوي

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب مايقرب من 23 أخرين، في حادث تصادم، وقع قبل قليل، لسيارة “ميني باص” بعمود إنارة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.  

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اخطار بوقوع حادث تصادم 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، مما اسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 أخرين حسب الفحص المبدئي. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية  

 

وعلى  الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث وفتح الطريق للمسافرين.
 

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف 

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثماين إلى ثلاجة المستشفى، ونقل المصابين إلى طوارئ المستشفى.
 

رد متعلقات حوادث الطرق  

ومن جهة أخرى كان قد وجه المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.   

سلوكيات مؤسفة  

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات اهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة بالاضافة إلى إن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.  

 

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