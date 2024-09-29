الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية: نسعى لتطوير أسواق المحافظة وتحويلها لـ حضارية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير وتوسعة عدد من شوارع منطقة الحرفي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وشارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيلية.  

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أبرز الحضور خلال اللقاء 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، وأمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

بداية جولة محافظ الإسماعيلية  

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد أعمال تطوير وتوسعة وإعادة رصف ٨ شوارع بالتعامد على شارع حديقة الدراويش، و٦ شوارع بالمرحلة الثانية حرفي "بجوار سوق الحرفي"، في اتجاه شارع نزل الشباب والملابس الجاهزة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد سوق الحرفي 

كما تفقد "أكرم" ومرافقوه سوق الحرفي من الداخل والخارج، موجهًا بتطويره ورفع كفاءته وتسكين الباعة داخله، بالإضافة لتطوير وإعادة رصف الشارع الخارجي الذي تم رفع الإشغالات والتعديات منه الأسبوع الماضي.  

تفقد أعمال فتح شارع مصر 

وكذلك تفقُّد محافظ الإسماعيلية أعمال فتح وتطوير وتركيب بلاط إنترلوك بشارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيلية، عقب رفع وإزالة الإشغالات والتعديات من الشارع وإعادة فتحه مرة أخرى بعد سنوات طويلة ماضية من قفله بسبب التعديات على حرم الطريق.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تغيير شبكات الصرف الصحي 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الأعمال شملت تغيير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بالشارع، خطوط الكهرباء والاتصالات، بجانب إنارة الشارع عقب تركيب بلاط الإنترلوك، على أن تنتهي الأعمال في العاشر من أكتوبر القادم.
 وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يسعى لتطوير الأسواق بالمحافظة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، للحفاظ على حق المواطن الإسماعيلي في شوارع وأسواق حضارية ومنظمة، مع مراعاة الباعة الجائلين والحفاظ عليهم بتسكينهم داخل الأسواق التي يتم تطويرها بالمدينة. 

والتقى "أكرم" بعدد من المواطنين خلال جولته، وحرص على استطلاع رأيهم في أعمال التطوير الجارية، وإعادة فتح شارع مصر بعد إغلاقه لسنوات، وعبر المواطنين عن سعادتهم بإعادة فتح الشارع، واصفين الأعمال الجارية بأنها الحلم الذي طال انتظاره. 

 

 

 

 

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