إصابة 3 أشخاص فى حادث على طريق العريش الدولى بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في حادث مروع إثر تصادم سيارتين بطريق العريش الدولي بالقرب من الإسماعيلية.

اخطار بحادث تصادم

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم وقع بين سيارتين طريق العريش الدولي بالقرب من قرية التقدم بالقنطرة.

عدد المصابين في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة في أماكن متفرقة بالجسم.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان وقوع الحادث، كما دفع مرفق الإسعاف بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

متعلقات حوادث الطرق

ومن جهة أخرى، وجه المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.

سلوكيات مؤسفة

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات الخاصة.

أهمية المتعلقات الشخصية

بالإضافة إلى إن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في أشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.

دعوة عامة

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث ان يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال إن وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقومون بتسليمها للسلطات المختصة لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لاقدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله .

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش مسئول مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، خلال تصريحات خاصة لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

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