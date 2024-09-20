صحة الإسماعيلية تختتم برنامج التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة (صور)

نظمت مديرية صحة الإسماعيلية، دورة تدريبية بعنوان “منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة” لعدد 17 متدربا من الأطباء،الصيادلة والتمريض، ضمن خطة الربع الأول للدورات التدريبية التابعة لقطاع التدريب والبحوث.

وأقيم البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

أبرز المحاضرين في الدورة

حاضرت فى الدورة الدكتورة منى فاروق مدير إدارة النفايات بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، وتناولت خلالها، التعريف ببرنامج التداول الآمن للنفايات الخطرة وشرح لمفهوم المواد والنفايات الطبية الخطرة ومصادر توالدها ومراحل التداول الآمن للمواد والنفايات الطبية الخطرة بداية من مرحلة الفصل من المنبع وحتى الوصول لمرحلة المعالجة والتخلص النهائى.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

الآثار الصحية للنفايات الطبية

كما تناول البرنامج التدريبى الذى إقامته مديرية الصحة في الإسماعيلية، الآثار الصحية والبيئية للمواد والنفايات الطبية الخطرة وتم التركيز على مخاطر مركبات الدايكوسين والفيرونات، وكذلك التركيز على التعامل الآمن مع الزئبق.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، فيتو

القوانين والتشريعات البيئية

وتضمنت الدورة، محاضرة حول القوانين والتشريعات البيئية المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمواد والنفايات الطبية الخطرة وتم إجراء دراسة حالة كيفية عمل تقييم المخاطر للنفايات الطبية الخطرة داخل المنشأة الصحية.

توزيع الشهادات على المتدربين

وفى ختام الدورة التدريبية تم توزيع شهادات باجتيازها على المتدربين، أشرفت على الدورة الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتدريب الكوادر الطبية لديها لرفع جودة العمل بالمنشآت الصحية في محافظة الإسماعيلية.

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