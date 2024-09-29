الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

ضبط 29 مخالفة خلال حملة تموينية في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع، مديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث تموين الإسماعيلية، برئاسة المقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، ومباحث مركز شرطة الإسماعيلية؛ لضبط ومراقبة سوق السمك الجديد بطريق عمارة السياحي المعروف ب "طريق البلاجات". 

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نتائج الحملة المكبرة 

وقالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 50  كيلوجرام من الأسماك المجمدة، بدون علامات ولا بيانات ومخالفة للمواصفات القياسية. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

ضبط سكر مجهول المصدر  

كما تم  ضبط 900 كيلو سكر بأحد المطاعم داخل السوق، مجهول المصدر، بدون فواتير، وناقص الوزن، علاوة على تحرير 12  محضر عدم حمل شهادة صحية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تحرير تقرير بكافة المضبوطات 

تم تحرير تقرير بكافة المضبوطات من الطب البيطري، والتنبيه بالبيع بأسعار عادلة؛ مراعاة للمواطنين.  

فيما أشارت دكتورة ريم صالح مدير عام مديرية الصحة، أنه تم تحرير 8 محاضر نظافة بسوق السمك والمطاعم المجاورة.  

وشدد "أكرم" على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، لضمان حصول المواطنين على أفضل منتج وبأفضل سعر، وضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة العمل على تطوير الأسواق بالمحافظة، وبالتوازي مراقبة الأسواق والمحال العامة والتجارية، لضمان حصول مواطني الإسماعيلية على منتجات آمنة وبجودة متميزة وبسعر عادل.

 

 

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