بالأسماء، الحركة القضائية داخل المحكمة الاقتصادية وموعد تنفيذها

أصدر القاضى سامى شومان رئيس المحكمة الاقتصادية، الحركة القضائية بالمحكمة الاقتصادية وتوزيع الدوائر.

قررت الجمعية العمومية للمحكمة: تنفيذ وتوزيع العمل بالمحكمة اعتبارًا من أول أكتوبر ۲۰۲٤ وحتى نهاية العام القضائي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وتنعقد الجلسات بالمحكمة على فترتين صباحية الساعة العاشرة صباحا ومسائية الساعة الثانية عشر ظهرا.

- توزيع الدعاوى المرفوعة اعتبارا من الأول من أكتوبر ۲۰۲٤ على الدوائر الابتدائية والاستئنافية طبقا لاختصاص كلا منها بالمكتب الأمامي بالمحكمة وفقًا لنظام التقاضي الالكتروني المعمول به في المحكمة وإحالتها الى هيئة التحضير والوساطة وإذا تعذر تسوية النزاع يقوم قاضي التحضير المختص بتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام الدائرة وفقا لكشف التأجيلات المعد بمعرفة أمين السر بالدائرة المحددة بصحيفة الدعوى وتكليف المدعى بإعلان.

المختصة تختص الدائرة الرابعة الابتدائية والتاسعة الابتدائية مدني بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة كما تختص بنظر التظلمات في القرارات والأوامر على العرائض المتعلقة بالتنفيذ.

تختص الدائرة الأولى ابتدائي مدني بنظر الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس ويطعن في الاحكام الصادرة عنها أمام الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بالمحكمة.



٦- قضاة الدوائر المدنية بالمحكمة (ابتدائي - استئنافي).

تختص الدائرتين الثانية جنايات بنظر طلبات رد القضاة الدوائر الجنائية بالمحكمة ابتدائي - استئناف - جنايات وتختص الدائرة الثانية مدني استئناف بنظر طلبات رد



تختص الدوائر

الاستئنافية الخامسة والسادسة والعاشرة والحادية عشر بنظر طلبات الكشف عن سرية حسابات البنوك. تختص الدائرتين الثانية والسادسة ابتدائي بنظر قضايا استئناف أحكام إيقاع البيع.



- يباشر قضاة المكتب الفني والإدارة الاستراتيجية والتنفيذ والتحضير والوساطة والافلاس هذه الأعمال المسندة إليهم بالإضافة إلى عملهم الأصلي. ١٠- في حالة وجود مانع لدى ايًا من السادة قضاة المحكمة يحول دون حضوره ايًا من الجلسات يتعين عليه إخطار رئيس المحكمة هاتفيًا أو من يفوضه او بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.



عدم إحالة أي قضايا من دائرة الى دائرة اخرى الا بعد العرض على السيد المستشار رئيس المحكمة أو من يفوضه.



عدم استبعاد اية قضايا من رول الجلسة لأي سبب من الاسباب ويتعين في حالة وجود عائق للفصل فيها تأجيل القضية لجلسة محدده وترسل الى رئاسة



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