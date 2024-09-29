الدوري السعودي، التشكيل الرسمي لفريق التعاون أمام الاتفاق

أعلن أروابارينا المدير الفني لفريق التعاون تشكيل فريقه أمام نظيره الاتفاق في المباراة المقرر أن تجمع بينهم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل التعاون أمام الاتفاق

تشكيل الاتفاق أمام التعاون

موعد مباراة الاتفاق والتعاون والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتفاق والتعاون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، كما من المقرر أن تبث المباراة عبر مجموعة قنوات ssc sports.

ترتيب الاتفاق والتعاون في الدوري السعودي

ويحتل فريق الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فينا يتواجد التعاون في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.