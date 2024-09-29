تفاصيل تنفيذ المشروعات الخدمية بمواقع عمارات «سكن كل المصريين»
قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ 25 مبنى خدميا في مواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة غرب المطار، بتكلفة إجمالية تزيد علي ٦٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وحضانة ووحدة صحية و٥ أسواق تجارية، وجارٍ العمل في تنفيذ مدارس التعليم الثانوي وحضانات ووحدات صحية، بالإضافة إلى مركز شباب ونادٍ اجتماعي.
وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، إلى أن منطقة غرب المطار تمتد على مساحة 3000 فدان، وتضم عدد ٩٠ ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذ ٢٦ ألف وحدة سكنية منها، لافتًا إلى أن تلك الجهود تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان على تنفيذ رؤية شاملة لتطوير المدن الجديدة، وضمان توفير البنية التحتية والخدمات المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، مشروع إنشاء النادي الاجتماعي والمقام على مساحة ١٠٠ ألف متر مسطح، ويضم عدد ٧ ملاعب مختلفة، و٢ حمام سباحة وسوقا تجارية ومبنى اجتماعيا وصالة ألعاب بتكلفة إجمالية تتعدى الـ٢٠٠ مليون جنيه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.