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الخميس آخر فرصة، تفاصيل حجز شقق صبا "Saba" بأكتوبر

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تنتهي فرصة التقديم على شقق صبا "Saba" والتى تطرحها وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، يوم الخميس المقبل الموافق 3 أكتوبر.

وتطرح الوزارة مشروع "صبا" والذي يضم شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل والتقديم على الشقق عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني، وقيمة مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

شروط التقديم في شقق صبا

ونستعرض شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

يحق للأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر التقديم لحجز أكثر من وحدة بالمشروع.

-الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز استعمالها لأي أغراض تجارية أو إدارية أو غيرها.

ويضم الطرح شقق بمساحات 130 و140 مترًا، ونستعرض أسعار الشقق كالتالي:

 

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