المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالي بمنطقة منشأة ناصر.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي عاطل وبحوزته مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية وجهاز كمبيوتر يحوى بداخله نسخًا لمحررات رسمية.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي بلاغا من مواطن يتهم شخص بأخذ مبلغ مالي منه مقابل استخراج رخصة قيادة له.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عامل.

واعترف المتهم بممارسته النشاط الإجرامي عن طريق تصوير الأختام على الأوراق المزورة مقابل مبلغ مالي

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.