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حوادث

حبس عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في عين شمس

تزوير المحررات؛ فيتو
تزوير المحررات؛ فيتو

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، له معلومات جنائية، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تزوير"؛ بمزاولة نشاطًا  إجراميًا  فى تزوير المؤهلات الدراسية تتيح لهم إثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 جهاز حاسب آلى – عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورها لعدد من الجامعات – هاتف محمول يحوى على آثار ودلائل نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة عين شمس قطاع الأمن العام قسم شرطة عين شمس

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