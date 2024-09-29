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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة قتل نجار بطعنة في القلب 45 يوما

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطل متهم بقتل نجار بطعنة في القلب بعد أن عاتبه القتيل على قيام نجله بالتعدي عليه بالألفاظ النابية بمنطقة المرج، 45 يوما علي ذمة التحقيق


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل بأحد شوارع المنطقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور علي جثة نجار بها بطعنة نافذة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، حيث عاتبه المجني عليه على قيام نجله بسبه بألفاظ نابية ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، على إثرها استل الاول  سكينا وطعن الثاني فأسقطه قتيلا.


ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

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