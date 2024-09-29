بحضور السيسي، الداخلية تحتفل بتخريج دفعة من كلية الشرطة، اليوم
تشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين لدفعة 2023/ 2024، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات وأهالي الطلاب.
حفل الخريجين بأكاديمية الشرطة
ومن المقرر أن يشهد الاحتفال عددا من العروض والتدريبات القتالية لخريجى كلية الشرطة واستعراض المهارات والقدرات القتالية والبدنية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.