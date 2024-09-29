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حوادث

بحضور السيسي، الداخلية تحتفل بتخريج دفعة من كلية الشرطة، اليوم

الداخلية تحتفل بتخريج
الداخلية تحتفل بتخريج دفعة من كلية الشرطة، فيتو

تشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين لدفعة 2023/ 2024، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات وأهالي الطلاب.

حفل الخريجين بأكاديمية الشرطة 

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال عددا من العروض والتدريبات القتالية لخريجى كلية الشرطة واستعراض المهارات والقدرات القتالية والبدنية.

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