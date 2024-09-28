الداخلية: استحداث سيارات مجهزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات

استحدثت وزارة الداخلية، سيارات مجهزة لـ استخراج جوازات السفر وشهادات التحركات للمواطنين؛ وذلك للتيسير على المواطنين للحصول على خدمات القطاع الوثائق.





جاء ذلك إستكمالًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وفى ضوء إستحداث قطاع الوثائق بوزارة الداخلية لوحدات الجوازات المتنقلة.

وتقرر الدفع بعدة سيارات لمواقع (نادى الجزيرة – نادى المعادى – نادى هليوبوليس – نادى الشمس – كايرو فستيفال مول – نادى الصيد بالقطامية) لإستخراج جوازات السفر، شهادات التحركات للمواطنين.



ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.