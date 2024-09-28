السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: استحداث سيارات مجهزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات

الداخلية: استحداث
الداخلية: استحداث سيارات مجهزة لـ استخراج جوازات السفر

استحدثت وزارة الداخلية، سيارات مجهزة لـ استخراج جوازات السفر وشهادات التحركات للمواطنين؛ وذلك للتيسير على المواطنين للحصول على خدمات القطاع الوثائق.


    
جاء ذلك  إستكمالًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وفى ضوء إستحداث قطاع الوثائق بوزارة الداخلية لوحدات الجوازات المتنقلة.

 

ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ 10 ملايين جنيه

وتقرر الدفع بعدة سيارات لمواقع (نادى الجزيرة – نادى المعادى – نادى هليوبوليس – نادى الشمس – كايرو فستيفال مول – نادى الصيد بالقطامية) لإستخراج جوازات السفر، شهادات التحركات للمواطنين.
  
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استراتيجية وزارة الداخلية استخراج جوازات السفر استخدام التكنولوجيا الحديثة قطاع الوثائق وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ 10 ملايين جنيه

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبى بـ 18 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية والمنوفية لحيازتهم مخدرات بـ 5.6 مليون جنيه

ضبط 5 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

تحرير 1341 مخالفة لعدم تركيب الملصق إلكتروني

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الداخلية تطلق مبادرة "مع زهور المستقبل 2" لتوزيع حقائب مدرسية على الأسر 

الأكثر قراءة

زلزال جديد يضرب إثيوبيا، وخبير موارد مائية يحذر من انفجار سد النهضة

حساب منسوب لنجل نصر الله يكشف معلومات جديدة عن مقتل زعيم حزب الله

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

حال تأكد مقتله، من سيخلف حسن نصرالله في قيادة حزب الله؟

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

الداخلية: استحداث سيارات مجهزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا حسن نصر الله

تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه في المرج.. المتهم: طلقة خرجت بالخطأ أثناء تنظيف سلاح.. وأقوال صادمة لوالدة الضحية

منوعات

المزيد

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته الـ 54.. محطات فى حياة جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بدء العام الجامعي، تعرف على أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بضرورة التفكير في حل المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية