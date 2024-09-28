وزير الداخلية يوافق على تنازل 42 شخصًا عن الجنسية المصرية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 42 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1684 لسنة 2024



وتضمن القرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1684 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم يوسف أسامة بيومى محمد إبراهيم وآخرهم وائل سيد عبد الجواد عبد اللطيف خطاب).

كما تضمن القرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1672 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد حامد محمد إبراهيم وآخرهم أحمد محمد رزق حنفى محمود نجم).

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