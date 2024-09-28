أخبار مصر اليوم: تورط مسئول كبير بوزارة التعليم في إغلاق مدرسة القادة.. موعد العودة لقانون البناء الموحد.. نتيجة التحويلات لطلاب الفرقة الأولى بجامعة الأزهر

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

وجاءات اهم الاخبار كمايلى

عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم لقاءً موسعا مع أكثر من ١٢٠٠ موجها للمواد الأساسية، بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة وتقييم الآليات والإجراءات المعلنة، وتنفيذ الموجهين الخطة التى قامت الوزارة بإعدادها ووضع الحلول لأى عقبات طارئة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

تزامنا مع بدء الدراسة في الجامعات والمدارس أعلنت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للسكك الحديد حالة الطوارئ وذلك من خلال تكثيف الرقابة على التشغيل وتسهيل إجراءات الحصول على اشتراكات السكك الحديد للطلبة

أتاحت جامعة الأزهر عبر بوابة خدمات الطلاب رابطا خاصا للاستعلام عن نتيجة التحويلات الخاصة بالطلاب الجدد، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025 اليوم السبت.

استنكر الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع “فيتو”، تعطيل إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم حكما قضائيا نهائيا بشأن عودة الحركة التعليمية بـ مدرسة القادة للغات.

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن الأزهر الشريف يمثل إرادة إلهية، شاء الله له أن يبرز نجمه، بعد عقود وقرون مضت من تاريخ الدعوة، بعد أن توحش أصحاب المخالفات في الفرق والجماعات، فشاء الله تعالى أن يبرز الأزهر في سماء مصر الكنانة، ليضم في أروقته أبناء المسلمين من كل الأرض، وليرسل علماءه إلى أقطار الدنيا، ويبعث أبناءه الذين يعلمهم إلى بلادهم، لينيروا قومهم إذا رجعوا إليهم.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، عددا من الرسائل خلال اتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.