السبت 28 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

بالأسعار، خطوات حصول الطلاب على اشتراك القطارات

قطار, فيتو
قطار, فيتو

تزامنا مع بدء الدراسة في الجامعات والمدارس أعلنت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للسكك الحديد حالة الطوارئ  وذلك من خلال تكثيف الرقابة على التشغيل وتسهيل إجراءات الحصول على اشتراكات السكك الحديد للطلبة 

وبدأت الهيئة القومية للسكك الحديد، في طرح استمارة الاشتراك للطلاب بكافة المنافذ تمهيدا لتحرير اشتركات السكك الحديد للعام الدراسى الجديد بما يساهم فى التيسير على الطلاب وأولياء الأمور 

خطوات استخراج اشتراك السكك الحديدية 

  1. الحصول على استمارة الاشتراك من مكتب السكك الحديدية
  2. تقديم 2 صورة حديثة إحداهما مختومة من الخلف من الجهة التعليمية والاخرى على الطلب وعليها ختم الجهة التعليمية
  3. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى
  4. استخراج الاشتراك من أقرب محطة

بدأت سكك حديد مصر في استخراج اشتراكات مدعمة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسى على خطوط الهيئة.

أسعار اشتراكات السكك الحديدية 

وحددت هيئة السكة الحديد أسعار الاشتراكات على خطوط الوجه القبلى والوجه البحرى لمدة ستة أشهر كالآتى:

- القاهرة الواسطى القطار الروسي العادي ٢٦٩٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٥٦٥٠ جنيها.

- ⁠القاهرة بنى سويف القطار الروسي العادي ٣١٢٠ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٠٧٠ جنيها.

- ⁠القاهرة المنيا  القطار الروسي العادي ٤٨٠٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٨٦٠٥ جنيهات.

- ⁠القاهرة أسيوط القطار الروسي العادي ٦٠٧٠ والدرجة الثالثة المكيفة ١٠٢٠٥ جنيهات.

- ⁠القاهرة بنها بالقطار الروسي العادي ١٨٥٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٣١٢٠ جنيها.

- ⁠القاهرة طنطا القطار الروسي العادي ٢٦٩٥ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٤٩٠ جنيها.

- القاهرة الإسكندرية  بالقطار الروسي العادي ٣٦٩٠ والدرجة الثالثة المكيفة ٦٥٥٠ جنيها.

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