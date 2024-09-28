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بعد إلغاء الاشتراطات البنائية، التنمية المحلية تعلن موعد العودة لقانون البناء الموحد

قانون البناء الموحد،
قانون البناء الموحد، فيتو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة  رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة  التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

 

4 نوفمبر المقبل آخر مهلة، خطوات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة

انفراجة عقارية، العودة لقانون البناء 2008 يثير الارتياح، ونشطاء: سيخفض أسعار الذهب والسيارات

موعد العمل بقانون البناء الموحد


ويبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديل للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.


يأتى ذلك لتخفيف العبء علي المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح علي مخالفات البناء  . 

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البنائية والتخطيطية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية العودة لقانون البناء 2008 قانون البناء الموحد قانون البناء

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