متاحة الآن، نتيجة التحويلات لطلاب الفرقة الأولى بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد

أتاحت جامعة الأزهر عبر بوابة خدمات الطلاب رابطا خاصا للاستعلام عن نتيجة التحويلات الخاصة بالطلاب الجدد، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025 اليوم السبت.

رابط نتيجة تحويلات جامعة الأزهر

ويمكن لطلاب جامعة الأزهر الجدد الاستعلام عن نتيجة التحويلات من خلال رقم الجلوس وقود التنسيق عبر هذا الرابط .

المدن الجامعية بجامعة الأزهر جاهزة لاستقبال الطلاب بالقاهرة والأقاليم

ومن جانبه صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء التسكين للطلاب والطالبات المقبولين في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من أكتوبر 2024م.

وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أنه بداية من غدًا الأحد الموافق 29 من سبتمبر الجاري يستطيع الطالب الدخول على الموقع الإلكتروني والاستعلام عن اسمه يتبع ذلك استيفاء إجراءات التسكين المتبعة.

وأشار توفيق إلى أن المدن الجامعية شهدت أكبر حركة تطوير وتجديد لم تشهدها من قبل، لافتًا إلى أن إدارة المدن الجامعية استعدت لتقديم الخدمات الطلابية بداية من الأسبوع القادم من خلال كود فوري رقم (6451) الخاص بسداد مصروفات المدن الجامعية، لافتًا إلى أن تسكين الطلاب سوف يبدأ يوم الثلاثاء القادم.