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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 29 - 9 -2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28- 09- 2024

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 28-9-2024


الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:32

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى:25

 
 

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