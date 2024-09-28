عصام كامل يكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التعليم في إغلاق مدرسة القادة

استنكر الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع “فيتو”، تعطيل إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم حكما قضائيا نهائيا بشأن عودة الحركة التعليمية بـ مدرسة القادة للغات.

إصرار إيمان صبري على إغلاق مدرسة القادة

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن السيدة إيمان صبري المشرف على إدارة التعليم الخاص، والتي أحيلت إلى التقاعد منذ عامين، وصدر لها أغرب قرار للمد ، رغم كل ما تحظى بها إدارتها من مخالفات تصب كلها في خانة مطاردة المستثمرين وتعطيل استثمارات تقدر بـ1.5 مليار جنيه بمدرسة القادة للغات.

حكم قضائي في صالح مدرسة القادة

وأكد أن إيمان صبري لا تزال مصرة على إغلاق مدرسة القادة للغات رغم صدور حكم قضائي نهائي بات صادر من المحكمة الإدارية العليا بإعادة فتحها وانتظام الدراسة بها.

ولفت رئيس تحرير فيتو إلى أن "إدارة التعليم الخاص بالجيزة عندما تم سؤالها عن سبب إغلاق مدرسة القادة للغات قيل بالحرف: إحنا بنربيكم علشان بتشتكوا.



وتساءل كامل: كيف يتم إغلاق مشروع استثماري رغم صدور حكم قضائي نهائي وبات لصالحه، مشيرا إلي أن مدرسة القادة للغات لديها كافة التراخيص، وأن الدولة اعتمدت خرجيها ومنهم من سافر إلي أوروبا وأصبحوا من العلماء، ولكن السيدة إيمان صبري تصر على إغلاقها.



طلب عاجل من عصام كامل لوزير التعليم ورئيس الوزراء

وطالب عصام كامل، وزير التربية والتعليم بالنظر في قرار إغلاق مدرسة القادة للغات، وإعادة الحق لأصحابه وحساب كل متورط في الفساد، كما طالب بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لدراسة الملف بالكامل.