حارس الفيلا المتهم بقتل شخص بأكتوبر يجري محاكاة تصويرية لطريقة تنفيذ الجريمة
أمرت النيابة العامة، بحبس حارس فيلا المتهم بقتل شخص لسرقة أمواله بمنطقة أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقام المتهم حارس فيلا بقتل شخص بإجراء محاكاة تصويرية لطريقة تنفيذ الجريمة وسرقة متعلقات وأموال المجنى عليه.
دلت التحريات فى واقعة مقتل شخص على يد حارس فيلته أن المتهم قام بتقطيع جسد الضحية.
وأضافت التحريات أن المتهم قطع الأشلاء وسرق الفيزا كارت الخاصة بالضحية وسحب منها أموالا.
بداية الواقعة عندما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، بلاغًا، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، وبالفحص تبين أن الجثمان لشخص.
وانتقل العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، وتبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 42 سنة،، قتل على يد حارس فيلا لسرقته، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم.
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