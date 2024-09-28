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حوادث

حبس 8 عاطلين كونوا تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم السرقات

تشكيلات عصابية, فيتو
تشكيلات عصابية, فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس 8 عاطلين كونوا تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

ففى مديرية أمن الغربية؛  تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة".. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات (5 دراجات نارية).

وفى مديرية أمن الفيوم؛  تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

وفى مديرية أمن المنوفية؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أشمون تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وبحوزتهما "فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4 وقائع سرقة) بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.
 

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وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات بمحل سكنها بدائرة قسم شرطة مينا البصل وسرقة مبلغ مالى بالضرب وتهديدها باستخدام سلاح أبيض، وتم بإرشاده ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه، السلاح الأبيض"المستخدم فى الواقعة").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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