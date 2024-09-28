خريطة أماكن مكاتب الجوازات المتنقلة لـ استخراج شهادة التحركات وجواز السفر
تواصل وزارة الداخلية خطة تطوير آليات العمل عبر تطوير التقنيات الحديثة فى منظومة العمل الشرطى وخاصة الخدمات الجماهيرية، من بينها خدمات استخراج جواز السفر وشهادة التحركات.
مكتب الجوازات المتنقل
وأطلقت وزارة الداخلية، خدمة مكاتب الجوازات المتنقلة لـ استخراج شهادة التحركات وجواز السفر، ونرصد أماكن تواجدها للتيسير على المواطنين الراغبين فى استخراج الوثائق.
خدمات مصلحة الجوازات المتنقلة
وتضمنت مناطق الانتشار: (نادى الجزيرة – نادى المعادى – نادى هليوبوليس – نادى الشمس – كايرو فستيفال مول – نادى الصيد بالقطامية) لاستخراج جوازات السفر، شهادات التحركات للمواطنين.
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