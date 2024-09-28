السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

خريطة أماكن مكاتب الجوازات المتنقلة لـ استخراج شهادة التحركات وجواز السفر

مكاتب الجوازات المتنقلة,
مكاتب الجوازات المتنقلة, فيتو

تواصل وزارة الداخلية خطة تطوير آليات العمل عبر تطوير التقنيات الحديثة فى منظومة العمل الشرطى وخاصة الخدمات الجماهيرية، من بينها خدمات استخراج جواز السفر وشهادة التحركات.

مكتب الجوازات المتنقل 

وأطلقت وزارة الداخلية، خدمة مكاتب الجوازات المتنقلة لـ استخراج شهادة التحركات وجواز السفر، ونرصد أماكن تواجدها للتيسير على المواطنين الراغبين فى استخراج الوثائق.

مكتب الجوازات المتنقل

خدمات مصلحة الجوازات المتنقلة 

وتضمنت مناطق الانتشار: (نادى الجزيرة – نادى المعادى – نادى هليوبوليس – نادى الشمس – كايرو فستيفال مول – نادى الصيد بالقطامية) لاستخراج جوازات السفر، شهادات التحركات للمواطنين.
 

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مكتب الجوازات المتنقل - خدمات مصلحة الجوازات 

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مكتب الجوازات المتنقل خدمات مصلحة الجوازات اماكن مكاتب الجوازات المتنقلة استخراج شهادة تحركات

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