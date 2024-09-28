أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشرطية أثناء ظهورها في مباريات بـالدوري الكولومبي لكرة القدم.
وخطفت الشرطية أليكسا نارفايز الأضواء، خلال تواجدها بمباريات كرة القدم للحفاظ على الأمن خلال مباريات الدوري الكولومبي، وأصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين.
الدوري الكولومبي لكرة القدم
وأدى حضورها الجذاب في أثناء المباريات إلى شهرتها الهائلة، إذ حضر كثير من المشجعين فقط لإلقاء نظرة خاطفة عليها أثناء وجودها في الملاعب.
وبدأ صعود أليكسا نارفايز إلى النجومية عندما سجل أحد المشجعين حضورها لمباراة كرة قدم في الدوري الكولومبي، وهو الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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