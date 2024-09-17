الفيفا يقرر استمرار شاهندا المغربي إلى نهاية مشوار كأس العالم للسيدات كولومبيا

شاهندا المغربي، قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا توجيه الشكر لعدد كبير من حكام ومساعدين وحكام تقنية Replay Operator من انتهاء مشوارهم في محفلهم الدولي ببطولة كأس العالم للسيدات كولومبيا بعدما وصلت البطولة الي نصف النهائي.

أربع منتخبات في نصف النهائي

وتأهل أربع منتخبات الي نصف النهائى الولايات المتحدة أمام نظيره كوريا الشمالية، ويجمع اللقاء الثاني بين اليابان وهولندا.

واختار الاتحاد الدولي الفيفا ٥٨ حكما لإدارة مباريات كأس العالم للسيدات كولومبيا

وكما ضمنت القائمة بوجود المحكمة المصرية شاهندا المغربي من بين محكمتين تنالان شرف تمثيل مصر في مونديال السيدات في هذا العرس العالمي ليؤكد الفيفا تواجدها ضمن المحكمات التي تتواجد حتي نهائى المونديال

الفيفا يثق في إمكانيات وقدرات شاهندا المغربي لأبعد الحدود وابعد نقطة لأنها من أفضل وابرز المحكمات في البطولة، وتجديد الثقه فيها من قبل الفيفا يجعلها تضع قدما بشكل كبير في محفلها الدولي القادم.

وتعد المغربي من المحكمات الدوليين في الساحة المصرية والنخبة الإفريقية والعربية واخيرا في المحافل الدولية الذي تتمتع بتقديم افضل صورة تحكيمية وتقدم مردود جيد ما جعلها تصل لأعلي منصات البطولات الأفريقية والدولية