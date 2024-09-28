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رياضة

تشيلسي يكتسح برايتون برباعية بالمر في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يفوز علي برايتون,
تشيلسي يفوز علي برايتون, فيتو

فاز فريق تشيلسي على منافسه برايتون بنتيجة 4-2 في المباراة، التي جمعت بينهما علي ملعب ستامفورد بريدج اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتقدم برايتون مبكرا في الدقيقة 7 عن طريق جيورجينهو روتر، ثم سجل كول بالمر 3 أهداف متتالية في الدقائق 21، 28، 31،  وجاء هدف برايتون الثاني عن طريق كوماه في الدقيقة 34، قبل أن يسجل بالمر الهدف الرابع له ولتشيلسي في الدقيقة 41.   

تشكيل تشيلسي أمام برايتون

تشكيل برايتون أمام تشيلسي 

 

ترتيب تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يتقدم تشيلسي إلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد  برايتون بالمركز الثامن برصيد 9 نقاط. 

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