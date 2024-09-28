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رياضة

سوبر هاتريك لـ بالمر، تشيلسي يتقدم على برايتون 4-2 في الشوط الأول

بالمر, فيتو
بالمر, فيتو

تقدم فريق تشيلسي على منافسه برايتون بنتيجة 4-2 في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب ستامفورد بريدج اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتقدم برايتون مبكرا في الدقيقة 7 عن طريق جيورجينهو روتر، ثم سجل كول بالمر 3 أهداف متتالية في الدقائق 21، 28، 31،  وجاء هدف برايتون الثاني عن طريق كوماه في الدقيقة 34 ، قبل أن يسجل بالمر الهدف الرابع له ولتشيلسي في الدقيقة 41.   

تشكيل تشيلسي أمام برايتون

تشكيل برايتون أمام تشيلسي 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1. مانشستر سيتي 13 نقطة
2. ليفربول 12 نقطة
3. أستون فيلا 12 نقطة
4. أرسنال 11 نقطة
5. تشيلسي 10 نقاط
6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط
7. برايتون 9 نقاط
8. نوتينغهام فورست 9 نقاط
9. فولهام 8 نقاط
10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط
11. مانشستر يونايتد 7 نقاط
12. برينتفورد 6 نقاط
13. بورنموث 5 نقاط
14. وست هام يونايتد 4 نقاط
15. ليستر سيتي 3 نقاط
16. كريستال بالاس 3 نقاط
17. إبسويتش تاون 3 نقاط
18. ساوثهامتون نقطة
19. إيفرتون نقطة
20. وولفرهامبتون نقطة

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