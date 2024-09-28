أخبار الحوادث اليوم: ضبط ترسانة أسلحة بالبحيرة.. قرار جديد بشأن التيك توكر وحش الكون.. خريطة أماكن مكاتب الجوازات المتنقلة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
وزير الداخلية يوافق على تنازل 42 شخصًا عن الجنسية المصرية
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 42 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية.
ضبط 22 بندقية و25 فردا وطبنجة داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية بقصد الإتجار.
تجديد حبس التيك توكر "وحش الكون" بتهمة نشر فيديوهات مخلة
قرر قاضي التجديدات في الإسكندرية، حبس التيك توكر "ه.م.ع" المعروفة باسم وحش الكون 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحريض على الفسق واستغلال أطفال قصر، ونشر فيديوهات مخلة والاعتداء على قيم المجتمع من خلال استغلال بناتها القصر، كما أمر بإيداع كل من "ف.ا.م" و" ب.ا.م" بإحدى دور الرعاية، علي أن يتم العرض في الموعد المحدد.
الحكم على سعد الصغير في اتهامه بسب طليقته، 26 أكتوبر
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة بـ"برلنتي"، بتهمة سب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة 26 أكتوبر للحكم.
الداخلية: استحداث سيارات مجهزة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات
استحدثت وزارة الداخلية، سيارات مجهزة لـ استخراج جوازات السفر وشهادات التحركات للمواطنين؛ وذلك للتيسير على المواطنين للحصول على خدمات القطاع الوثائق.
ضبط 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية والمنوفية لحيازتهم مخدرات بـ 5.6 مليون جنيه
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
مصطفى كامل أمام جهات التحقيق لسماع أقواله في واقعة نصب
استدعت نيابة أكتوبر المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لسماع أقواله في واقعة النصب عليه، بعد الاستماع لأقوال المتهم “قاصر لم يتخطَ 17 عاما”، وتم سماع أقواله في نيابة الطفل بأكتوبر.
خريطة أماكن مكاتب الجوازات المتنقلة لـ استخراج شهادة التحركات وجواز السفر
تواصل وزارة الداخلية خطة تطوير آليات العمل عبر تطوير التقنيات الحديثة فى منظومة العمل الشرطى وخاصة الخدمات الجماهيرية، من بينها خدمات استخراج جواز السفر وشهادة التحركات.
رؤساء أندية الهيئات القضائية يلتقون وزير العدل
التقي وزير العدل المستشار عدنان فنجرى رؤساء أندية النيابة الإدارية وقضايا الدولة والهيئات القضائية للوقوف على ما تم بشأن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.
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