أخبار الحوادث اليوم: ضبط ترسانة أسلحة بالبحيرة.. قرار جديد بشأن التيك توكر وحش الكون.. خريطة أماكن مكاتب الجوازات المتنقلة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 42 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية بقصد الإتجار.



قرر قاضي التجديدات في الإسكندرية، حبس التيك توكر "ه.م.ع" المعروفة باسم وحش الكون 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحريض على الفسق واستغلال أطفال قصر، ونشر فيديوهات مخلة والاعتداء على قيم المجتمع من خلال استغلال بناتها القصر، كما أمر بإيداع كل من "ف.ا.م" و" ب.ا.م" بإحدى دور الرعاية، علي أن يتم العرض في الموعد المحدد.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة بـ"برلنتي"، بتهمة سب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة 26 أكتوبر للحكم.

استحدثت وزارة الداخلية، سيارات مجهزة لـ استخراج جوازات السفر وشهادات التحركات للمواطنين؛ وذلك للتيسير على المواطنين للحصول على خدمات القطاع الوثائق.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.



استدعت نيابة أكتوبر المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، لسماع أقواله في واقعة النصب عليه، بعد الاستماع لأقوال المتهم “قاصر لم يتخطَ 17 عاما”، وتم سماع أقواله في نيابة الطفل بأكتوبر.

تواصل وزارة الداخلية خطة تطوير آليات العمل عبر تطوير التقنيات الحديثة فى منظومة العمل الشرطى وخاصة الخدمات الجماهيرية، من بينها خدمات استخراج جواز السفر وشهادة التحركات.

التقي وزير العدل المستشار عدنان فنجرى رؤساء أندية النيابة الإدارية وقضايا الدولة والهيئات القضائية للوقوف على ما تم بشأن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.

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