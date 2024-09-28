السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس التيك توكر "وحش الكون" بتهمة نشر فيديوهات مخلة

المتهمين
المتهمين

قرر قاضي التجديدات في الإسكندرية، حبس التيك توكر "ه.م.ع" المعروفة باسم وحش الكون 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحريض على الفسق واستغلال أطفال قصر، ونشر فيديوهات مخلة والاعتداء على قيم المجتمع من خلال استغلال بناتها القصر، كما أمر بإيداع  كل من "ف.ا.م" و" ب.ا.م" بإحدى دور الرعاية، علي أن يتم العرض في الموعد المحدد.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من القبض على "تيك توكر" متهمة ببث محتوى غير أخلاقي عبر حساب معروف باسم "وحش الكون" واستغلال ابنتيها في الترويج لأمور مخلة.

 

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، توصلت تحريات  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام إحدى النساء وهي صاحبة قناة "وحش الكون"، باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب"، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات بدائرة قسم شرطة "المنتزه أول" بمدينة الإسكندرية، وبحوزتهن مبالغ مالية عملات وأجنبية ومحلية، و3 هواتف محمولة بفحصهما فنيًا تبين احتواؤها على دلائل وآثار تؤكد نشاطهن.

 

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن القبض على "تيك توكر" متهمة ببث محتوى غير أخلاقي عبر حساب معروف باسم "وحش الكون" واستغلال ابنتيها في الترويج لأمور مخلة.

 

وأكد البيان أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام إحدى النساء وهي صاحبة قناة "وحش الكون"، باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب"، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات بدائرة قسم شرطة "المنتزه أول" بمدينة الإسكندرية، وبحوزتهن مبالغ مالية عملات وأجنبية ومحلية، و3 هواتف محمولة بفحصهما فنيًا تبين احتواؤها على دلائل وآثار تؤكد نشاطهن  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تحرر المحضر رقم 1437 لسنة 2024 المنتزه أول، والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

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قاضي التجديدات وحش الكون أمن الإسكندرية

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