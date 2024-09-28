ضبط 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية والمنوفية لحيازتهم مخدرات بـ 5.6 مليون جنيه
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
فى الإسكندرية؛ تم ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزتهما (15 كيلو جرام من مخدر الحشيش).
كما تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (30 كيلو جرام من مخدر الحشيش).
وفى المنوفية؛ ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أشمون وبحوزتهما (25 كيلو جرام من مخدر الحشيش).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بـ(5,6 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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