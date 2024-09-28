السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

دفاع طليقة سعد الصغير يتقدم بحافظة مستندات تثبت سب المطرب موكلته

سعد الصغير؛ فيتو
سعد الصغير؛ فيتو

تقدم دفاع رانيا صالح طليقة المطرب سعد الصغير، خلال نظر جلسة محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف موكلته بحافظة مستندات وفلاشة ضوئية تحتوي علي مقاطع فيديو تثبت سب المطرب لطليقته. 

وطالب بتعويض مدني قدره مليون جنيه.


وقال دفاع طليقة سعد الصغير، إن موكلته لن تتنازل عن البلاغ المقدم ضد سعد الصغير مؤكدا رفضها مساعي الصلح مع المطرب.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في المحضر رقم 105 لسنة 2023، أن طليقة سعد الصغير رانيا صالح تقدمت بدعوى ضد طليقها سعد الصغير، وأيضا هدير محمد لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر وسائل الاتصال.

وتبين من تقرير الفحص الفني الذي تم باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة للرسائل المرسلة إلى طليقة سعد الصغير، أن المستخدم الفعلي للشريحة التي أرسلت الرسائل هي هدير محمد الشريف.


وأوضح تقرير الفحص الفني، أن المذكورة تقيم في مركز زفتى الغربية، وأن تحريات جهات البحث الفنية أكدت ما جاء بمضمون التقرير الفني من أن سالفة الذكر هي مرتكبة الواقعة ولم تتوصل التحريات لدور المطرب سعد الصغير.

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