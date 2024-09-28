السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رؤساء أندية الهيئات القضائية يلتقون وزير العدل

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

التقي وزير العدل المستشار عدنان فنجرى رؤساء أندية النيابة الإدارية وقضايا الدولة والهيئات القضائية للوقوف على ما تم بشأن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.

 

آخر المستجدات حول ما تم التوصل إليه بشأن مدينة العدالة 

وقال المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس نادى النيابة الإدارية أن اللقاء تناول آخر المستجدات حول ما تم التوصل إليه بشأن الانتهاء من إنشاء مدينة العدالة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة الإدارية قضايا الدولة وزير العدل وزارة العدل المستشار عدنان فنجرى

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا فى واقعة سوء معاملة أطفال بدور رعاية أيتام بسوهاج

النيابة الإدارية تبحث مع وزارة الاتصالات تفعيل التحول الرقمي لتحقيق العدالة الناجزة

النيابة الإدارية تكافح الفساد ببروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

عقب إعلانها استشهاد حسن نصر الله، انهيار إعلامية على الهواء (فيديو)

كيف علق أبو عبيدة على استشهاد حسن نصر الله؟

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

منوعات

المزيد

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جوميز يصنع التاريخ مع الزمالك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

المزيد
الجريدة الرسمية