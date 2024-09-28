رؤساء أندية الهيئات القضائية يلتقون وزير العدل
التقي وزير العدل المستشار عدنان فنجرى رؤساء أندية النيابة الإدارية وقضايا الدولة والهيئات القضائية للوقوف على ما تم بشأن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.
آخر المستجدات حول ما تم التوصل إليه بشأن مدينة العدالة
وقال المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس نادى النيابة الإدارية أن اللقاء تناول آخر المستجدات حول ما تم التوصل إليه بشأن الانتهاء من إنشاء مدينة العدالة.
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