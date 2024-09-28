القبض على مدير شركة بتهمة تزوير المؤهلات الدراسية في عين شمس

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام مدير بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تزوير"؛ بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى تزوير المؤهلات الدراسية تتيح لهم إثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 جهاز حاسب آلى – عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورها لعدد من الجامعات – هاتف محمول يحوى على آثار ودلائل نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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