ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

أعرب سكان مدينة روتشديل في المملكة المتحدة عن صدمتهم من ظهور دمية طفل "مخيفة" عملاقة في ساحة المدينة.

ووصلت الدمية "ليلي" البالغ طولها 8.5 متر إلى وسط مدينة روتشديل، كجزء من مشروع لتشجيع الأطفال على التحدث عن تغير المناخ.

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة

وقال مجلس المدينة إن الدمية التي يبلغ ارتفاعها 8.5 متر، والتي أطلق عليها اسم "ليلي"، ظهرت كجزء من مشروع لتشجيع الأطفال على الحديث عن تغير المناخ.

ومع ذلك، قوبلت الدمية العملاقة بفتور، إذ لجأ السكان المحليون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن خوفهم من الطفل "الغريب".