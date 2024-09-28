السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

الدمية العملاقة،
الدمية العملاقة، فيتو

أعرب سكان مدينة روتشديل في المملكة المتحدة عن صدمتهم من ظهور دمية طفل "مخيفة" عملاقة في ساحة المدينة.

 

ووصلت الدمية "ليلي" البالغ طولها 8.5 متر إلى وسط مدينة روتشديل، كجزء من مشروع لتشجيع الأطفال على التحدث عن تغير المناخ.

 

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة

وقال مجلس المدينة إن الدمية التي يبلغ ارتفاعها 8.5 متر، والتي أطلق عليها اسم "ليلي"، ظهرت كجزء من مشروع لتشجيع الأطفال على الحديث عن تغير المناخ.

 

ومع ذلك، قوبلت الدمية العملاقة بفتور، إذ لجأ السكان المحليون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن خوفهم من الطفل "الغريب".

 

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روتشديل مدينة روتشديل المملكة المتحدة ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة ليلى بريطانيا

مواد متعلقة

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

باحثون يكشفون أفضل طريقة لخفض شعور كبار السن بالوحدة

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

عقب إعلانها استشهاد حسن نصر الله، انهيار إعلامية على الهواء (فيديو)

كيف علق أبو عبيدة على استشهاد حسن نصر الله؟

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

منوعات

المزيد

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جوميز يصنع التاريخ مع الزمالك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

المزيد
الجريدة الرسمية