السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إطلاق 30 صاروخًا من ‎لبنان على مدينة صفد ومحيطها

صفد، فيتو
صفد، فيتو

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإطلاق نحو 30 صاروخا من ‎لبنان على مدينة صفد ومحيطها.

الاحتلال يعلن مقتل حسن نصر الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

استعدادا لغزو بري للبنان، جيش الاحتلال يستدعي قوات الاحتياط

بعد اشتعال الأوضاع، السفارة الأمريكية في لبنان توجه تحذيرا عاجلا لرعاياها

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