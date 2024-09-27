الدفاع المدني اللبناني ينتشل جثامين ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية (فيديو)

هجوم الضاحية الجنوبية، أعلن الدفاع المدني اللبناني، في بيان له اليوم الجمعة، أن عناصره يعملون على إخماد النيران جراء الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية وإجلاء المصابين وانتشال جثامين القتلى.

رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله: نصر الله على قيد الحياة

وفي هذا السياق، نقل موقع رويترز، عن مصدر مقرب من حزب الله، تأكيده أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله على قيد الحياة، بعد أنباء عن محاولة إسرائيل اغتيال نصر الله بأعنف ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

🔴 #عاجل | مشاهد جديدة من مكان العدوان الكبير على الضاحية الجنوبية في بيروت



▪️الدفاع المدني اللبناني: نعمل على إخماد النيران التي اندلعت في ضاحية بيروت الجنوبية وإخلاء المصابين وانتشال جثامين عشرات الشهداء في الموقع جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/EziHht53Kf — الساهرة (@alsahera_ar) September 27, 2024

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن مصادر أمنية، أكدت أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح.

حسن نصر الله يتواجد في مكان آمن

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي نفذ الهجوم على لبنان، بعد ورود معلومات استخباراتية عن وصول حسن نصر الله إلى مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية.